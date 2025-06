La fontana che da un mese ha smesso di zampillare e non si sa quando riprenderà

La fontana di San Donato, simbolo di vivacità e socialità, è attualmente ferma. Da un mese il suo zampillare è solo un ricordo e i cittadini sperano in un pronto ripristino. Questo episodio riflette un trend più ampio: la cura degli spazi pubblici sta diventando sempre più cruciale nel nostro quotidiano. Un'assenza che ci fa riflettere sull'importanza di questi luoghi di incontro. Quando tornerà a brillare?

La fontana da un mese ha smesso di zampillare. La vasca è vuota e, da quanto ha appreso un cittadino che ha fatto la segnalazione agli uffici comunali competenti, al momento non si sa quanto ritornerà a funzionare. La causa del guasto È amareggiato il residente del quartiere di San Donato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - La fontana che da un mese ha smesso di zampillare (e non si sa quando riprenderà)

