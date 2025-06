La Festa della Repubblica e i cortocircuiti della destra sovranista

Il 2 giugno, festa della Repubblica, si trasforma in un palcoscenico di polemiche e contrasti. Quest'anno, il dibattito si infiamma tra saluti contestati e una parata militare che stride con l’incalzante bisogno di pace. Questi eventi non sono solo momenti di celebrazione, ma riflettono le tensioni politiche attuali e un'Italia che fatica a trovare unità. La vera sfida? Riconciliare storia e futuro in un contesto sempre più divisivo.

Il presunto saluto alla X Mas, la parata militare poco consona al generale bisogno di pace, gli assenti e i presenti sul palco: come ogni giorno porta la sua pena, in Italia ogni ricorrenza civile, compreso il 2 giugno, festa della Repubblica, porta le sue polemiche. Ma i mugugni e le prese di distanza non sono paragonabili con quelli che si scatenano a ogni Primo Maggio, e nemmeno lontanamente commensurabili con l’immancabile vespaio del 25 aprile. Non basta: ciò che si discute o si critica è come si festeggia il 2 giugno, non che cosa, e questo in Italia è decisamente strano. Oltretutto, i risultati del referendum del 1946, anche a non dar retta alle teorie del complotto, con i brogli e il presunto colpo di Stato di Alcide De Gasperi (nato come suddito asburgico e pertanto congenitamente ostile ai Savoia), mostrarono che una consistente fetta d’Italia, specie al Sud, il re se lo sarebbe anche tenuto. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La Festa della Repubblica e i cortocircuiti della destra sovranista

