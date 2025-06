La festa del 2 Giugno l' omaggio all' altare della Patria e la parata militare Mattarella | Libertà e pace i nostri valori fondanti

Il 2 giugno, il nostro Paese celebra la festa della Repubblica con un omaggio speciale all'Altare della Patria e al Milite Ignoto. Mattarella, in un messaggio chiaro, ribadisce i valori di libertà e pace, fondamenti imprescindibili della nostra identità. In un momento storico in cui l'unità è più cruciale che mai, la parata militare e le Frecce Tricolori ci ricordano che insieme possiamo affrontare ogni sfida. Unisciti a noi in questa celebrazione!

