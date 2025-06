La fabbrica della musica | un documentario racconta la Marghera degli anni ' 60 e ' 70

"Marghera, fabbrica della musica" riporta alla luce un’epoca vibrante in cui la musica si intrecciava con le battaglie sociali. Negli anni '60 e '70, la terraferma veneziana divenne palcoscenico di gruppi iconici e suoni rivoluzionari. Questo documentario non è solo un tributo a una scena musicale, ma un viaggio nel potere della musica come voce di cambiamento. Scopri come Marghera ha plasmato un'intera generazione!

"Marghera, fabbrica della musica" è il titolo del documentario volto a raccontare, e ricordare, una stagione musicale straordinaria della terraferma veneziana. Quella iniziata negli anni '60 del secolo scorso, culminata nella stagione delle lotte politiche degli anni '70, e proseguita fino agli. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - La "fabbrica della musica": un documentario racconta la Marghera degli anni '60 e '70

Marghera Fabbrica della Musica, una storia leggendaria di un movimento che parte negli anni '60. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Da veneziatoday.it: Il film di Marino Cancellari ripercorre quella straordinaria stagione musicale della terraferma veneziana, dalle Orme ai Pitura Freska. Domani la seconda proiezione al Lido ...

rainews.it scrive: Un documentario di Marino Cancellari ne ricorda i protagonisti, la storia e i luoghi. Siamo stati all'anteprima nello storico locale "il Vapore" ...

