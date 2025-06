La dura vita degli italiani che vogliono produrre in America ora che c’è Donald Trump

La sfida di produrre in America con Trump al potere è un tema scottante per molti italiani. La promessa di riportare le fabbriche a casa sta creando una nuova corsa agli investimenti. Ma mentre l'idea di "America first" potrebbe sembrare vantaggiosa, gli imprenditori italiani si trovano a fare i conti con dazi e burocrazia. Riusciranno a trovare una via d'uscita? Scoprilo!

E se Donald Trump avesse ragione? La minaccia del presidente di alzare un muro di dazi contro il resto del mondo ha, tra i suoi obiettivi, anche quello di riportare fabbriche e lavoro negli Stati Uniti, spingendo le imprese americane e straniere a investire nel Paese per evitare le tariffe, seppur ridotte rispetto agli annunci iniziali. E qualche risultato lo sta ottenendo. A partire dalle aziende statunitensi: come Ibm, che ha annunciato nuovi investimenti negli Usa, o Pfizer, che dovrebbe trasferire la produzione da stabilimenti esteri a quelli già esistenti in patria. Anche Eli Lilly, colosso farmaceutico, e Schneider Electric, produttore di apparecchiature elettriche, hanno recentemente manifestato l’intenzione di fare altrettanto per mitigare l’impatto delle misure protezionistiche. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La dura vita degli italiani che vogliono produrre in America ora che c’è Donald Trump

