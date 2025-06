La destra la sinistra e il 2 giugno | ecco perché è la festa di tutti

Il 2 giugno non è solo la Festa della Repubblica, ma un simbolo di unità in un'epoca di divisioni. In un contesto politico sempre più polarizzato, questo giorno ci ricorda l'importanza di riunirci attorno ai valori comuni: libertà, democrazia e identità nazionale. Un invito a riflettere su quanto ogni singolo italiano, a prescindere dalle proprie idee, possa contribuire a costruire un futuro migliore. Celebriamo insieme!

«Il 2 giugno celebriamo la nascita della nostra Repubblica. Un giorno che ci ricorda chi siamo: un popolo fiero, capace di rialzarsi dopo le prove più dure, tenendo saldi i valori della libertà, dell'unità e dell'identità nazionale." (Giorgia Meloni, 2 giugno 2025)". Ecco una festa che tutti sentono propria: italiani di ogni appartenenza, ceto, territorio. Di ogni fede. Di destra e di sinistra. Il 2 Giugno è festa di tutti; è politicamente laica: nessuno si dissocia dalla celebrazione della Repubblica; che é più di una forma di Stato: è la nostra comune identità; è luogo del nostro patriottismo nazionale, culturale ma anche "costituzionale": una scelta consapevole, che non prevede né vincitori, né vinti.

