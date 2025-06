La denuncia del sindaco | Frasi razziste contro il consigliere musulmano Zaoin

Il sindaco di Assisi, Valter Stoppini, alza la voce contro le frasi razziste rivolte al consigliere comunale Adil Zaoin, il primo musulmano eletto in città. Questo episodio non è solo un attacco personale, ma un campanello d'allarme su come il razzismo stia ancora permeando le nostre comunità. In un'epoca in cui è fondamentale promuovere l'inclusione, la solidarietà e il rispetto, la denuncia del sindaco rappresenta un passo importante verso un cambiamento reale.

Assisi (Perugia), 2 giugno 2025 – Parole e frasi “offensive e razziste, recentemente circolate attraverso i social contro il neo eletto consigliere comunale Adil Zaoin solo per il fatto di essere musulmano, il primo cittadino musulmano nel Consiglio comunale di Assisi" sono state denunciate dal sindaco Valter Stoppini. Intervenuto in occasione delle celebrazioni del 2 giugno. Stoppini - si legge in una nota del Comune - ha parlato di "parole vergognose, legate a un clima di odio che non appartiene a questa città" e che "respingiamo, esprimendo totale solidarietà al nostro concittadino Adil" ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La denuncia del sindaco: “Frasi razziste contro il consigliere musulmano Zaoin”

