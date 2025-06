La denuncia del sindacato Uil Fpl Verona | Nuovo episodio inquietante al pronto soccorso servono tutele per i lavoratori

Il pronto soccorso di Verona è al centro di un nuovo allerta, con il sindacato Uil Fpl che denuncia gravi mancanze nella sicurezza dei lavoratori. In un contesto nazionale sempre più critico per il settore sanitario, questo episodio solleva interrogativi su tutele e condizioni di lavoro. La salute dei pazienti dipende anche dalla protezione del personale: cosa si sta facendo per garantire sicurezza e serenità a chi lavora in prima linea?

Il sindacato Uil Fpl Verona ha divulgato una nota nella quale viene denunciato quello che viene definito come «l'ennesimo episodio che mette a nudo le gravi falle nella sicurezza dei nostri presìdi sanitari». La nota, accompagnata da un video, afferma che questa mattina, lunedì 2 giugno intorno.

