La denuncia dei lettori - Perugia vetro dell' auto spaccato in pieno giorno

Un episodio inquietante scuote Perugia: il vetro di un'auto frantumato in pieno giorno, addirittura davanti al comando dei carabinieri. Questo fatto evidenzia un crescente clima di insicurezza, che sta diventando una preoccupazione comune nelle nostre città . I cittadini cercano protezione e risposte, mentre la cronaca ci ricorda che la lotta contro la criminalità è più attuale che mai. E tu, cosa ne pensi?

Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di un lettore che segnala "vetro spaccato in tarda mattinata davanti proprio al portone del comando provinciale dei carabinieri in via Roma". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - La denuncia dei lettori - Perugia, vetro dell'auto spaccato in pieno giorno

