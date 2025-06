La Cremonese è tornata in A | un' impresa che porta la firma di Giovanni Stroppa

La Cremonese, dopo due anni di attesa, riabbraccia la Serie A con un’impresa firmata Giovanni Stroppa. Un trionfo che ha visto il suo culmine in una notte memorabile al "Picco". Oggi, allo Stadio Zini, la festa della promozione promette emozioni indescrivibili. Questo successo non è solo sportivo, ma rappresenta la resilienza di una città intera, pronta a tornare a brillare nel calcio che conta. Non perdere questo momento magico!

Cremona – La Cremonese è tornata in serie A dopo due anni nel torneo cadetto e questa sera alle 18 allo “Stadio Zini” si vedrà consegnare la coppa per la promozione per quella che già si preannuncia una grande festa per tutti. Un trionfo che è stato “costruito” nell’indimenticabile notte del “Picco”. Una sfida che partiva tutta in salita, ma che alla fine si è trasformata in una notte di grande gioia sia a La Spezia che a Cremona. Fino al triplice fischio dell’arbitro, a dire il vero, tra gli ospiti, aleggiava lo “spettro” di dover rivivere il triste epilogo dell’anno scorso, quando, dopo il pareggio nella finale di andata con il Venezia, al ritorno la squadra grigiorossa non è riuscita ad esprimersi a dovere ed ha dovuto fare da semplice spettatrice alla gioia dei lagunari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Cremonese è tornata in A: un'impresa che porta la firma di Giovanni Stroppa

