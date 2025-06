La Costituzione in dono ai diciottenni | Con lei siete davvero maggiorenni

La maggiorità è un traguardo che merita di essere celebrato con consapevolezza. Quest'anno, a tutti i neo-diciottenni è stata regalata una copia della Costituzione italiana, un gesto simbolico che invita i giovani a riflettere sui valori fondamentali della nostra società. In un periodo in cui il senso civico è sempre più messo alla prova, questo dono rappresenta un'opportunità per costruire un futuro dove diritti e doveri siano ben chiari. Custoditela, perché è il vostro passaporto verso

"Diciotto anni sono una svolta importante: ed ecco il nostro dono per voi. Portatelo a casa, leggetelo: e custoditene i principi". Decine e decine di neo diciottenni in aula consiliare, e, come avviene ormai da anni, a tutti in dono una copia della Costituzione italiana. Una manifestazione diversa in seno a quelle, istituzionali, per la Festa della Repubblica. Con un giorno di anticipo: la sindaca Ilaria Scaccabarozzi è infatti nella rosa dei sedici sindaci lombardi che oggi hanno l'onore di sfilare nella parata nazionale a Roma. È stata lei, dunque, a consegnare a ciascuno dei giovani presenti la copia del documento costituzionale: ragazzi e ragazze, in calzoncini corti, abiti estivi e scarpe da ginnastica, seri ed emozionati.

