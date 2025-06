La classifica degli atenei mondiali | Uniba sale di 2 posizioni il Politecnico scende di 10

L'Università di Bari (Uniba) conquista due posizioni nella classifica mondiale degli atenei, dimostrando un costante impegno per l'eccellenza accademica. Al contrario, il Politecnico di Bari perde dieci posizioni, suscitando interrogativi sull'evoluzione del sistema educativo italiano. Questo cambiamento riflette un trend globale in cui le università si sfidano per attrarre talenti e investimenti. Sarà interessante seguire come queste dinamiche influenzeranno il futuro degli studenti e della ricerca in Italia.

CI sono anche l'Università e il Politecnico di Bari tra gli atenei analizzati dal Center for World University Rankings (Cwur) per l'anno 2024, l'istituzione che valuta la qualità dell'istruzione accademica in tutto il mondo. Oltre 21mila le università prese in esame nella ricerca. Uniba si è. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - La classifica degli atenei mondiali: Uniba sale di 2 posizioni, il Politecnico scende di 10

