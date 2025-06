La Clarice | così l’orto di Cannara conquista gli chef stellati

Nel cuore della campagna umbra, La Clarice si fa notare per le sue 400 varietà di erbe aromatiche, conquistando anche i palati più esigenti degli chef stellati. I fratelli Narcisi trasformano la loro passione in un tesoro culinario, contribuendo così a un trend sempre più forte: la riscoperta dei sapori autentici e delle produzioni locali. Scopri come l’amore per la terra può elevare ogni piatto!

LA CLARICE è un puntino nella verde campagna di Cannara, cittadina della provincia di Perugia, con vista su Assisi e sul suo Santo monte, il Subasio. Vi si trovano erbe – circa 400 varietà – che i fratelli Narcisi, Diego, di 31 anni e Davide di 34, coltivano con amore, passione, competenza e attenzione alla ricerca; erbe che vengono apprezzate e utilizzate da chef stellati di tutta Italia per insaporire e decorare piatti. "Ci hanno definito una ‘ sartoria delle erbe ’ e pensiamo che sia una definizione giusta - spiegano i Narcisi che hanno un legame forte con la terra e quello che può produrre -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Clarice: così l’orto di Cannara conquista gli chef stellati

