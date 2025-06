La città incantata di Miyazaki arriva in biblioteca | cinema parole e immagini per un viaggio creativo

Preparati a vivere un'esperienza unica! Il 6 giugno 2025, la biblioteca M. Bonincontro di Chieti si trasformerà in un laboratorio creativo dedicato a "La città incantata" di Miyazaki. Un evento che unisce cinema, arte e parole, stimolando la fantasia di grandi e piccini. Scopri come le storie animate possano ispirare il nostro mondo contemporaneo, risvegliando la creatività in ognuno di noi. Non perdere questo viaggio incantevole!

Venerdì 6 giugno 2025 alle ore 19.00, la biblioteca M. Bonincontro, affidata dal Comune di Chieti alla società Chieti Solidale, si trasformerà in un laboratorio creativo per scoprire “La città incantata”, capolavoro di Hayao Miyazaki. Un incontro tra parole, immagini e curiosità per immergersi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - La città incantata di Miyazaki arriva in biblioteca: cinema, parole e immagini per un viaggio creativo

Approfondimenti da altre fonti

IL CIBO NEGLI ANIME TORNA AL CINEMA! La Città Incantata di Hayao Miyazaki; L'uomo con la macchina da presa e Le mani sulla città in programma a èStoria Film Festival 2025; Hiroshima mon amour, torna il Sound garden. Giugno con Tricarico, Zamboni, Motta e l'omaggio a Miyazaki; Hayao Miyazaki ha già realizzato il sequel di uno dei suoi più grandi capolavori... ma nessuno se ne è accorto. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online