La chiusura mentale impenetrabile di quelli che ripetono le idiozie della propaganda russa

Scopri il nuovo numero di Linkiesta Magazine e New York Times Climate Forward, ora in edicola! In un contesto globale dove la disinformazione regna sovrana, l'articolo analizza il pericoloso fenomeno della chiusura mentale verso la propaganda russa. Un tema cruciale che invita a riflettere sull'importanza di una comunicazione libera e consapevole. Non perdere l'occasione di approfondire questa realtà inquietante e attuale!

Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine + New York Times Climate Forward in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. L’invasione russa dell’Ucraina, mirata a impedire l’avvicinamento del Paese all’Unione europea (almeno quanto il suo eventuale ingresso nella Nato), e la guerra ibrida condotta dal regime di Vladimir Putin contro l’Europa, cominciata diversi anni prima, hanno ricordato a molti il saggio di Milan Kundera, Un occidente prigioniero, dando nuova attualità alle riflessioni dello scrittore dedicate alla triste sorte dei Paesi dell’Europa centrale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La chiusura mentale impenetrabile di quelli che ripetono le idiozie della propaganda russa

Le notizie più recenti da fonti esterne

Occidentali prigionieri La chiusura mentale impenetrabile di quelli che ripetono le idiozie della propaganda russa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia