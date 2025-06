La chiesa costruita con il legno tagliato solo nelle notti di luna piena | è alle porte di Torino e richiama visitatori da tutto il mondo

scambio culturale e turismo sostenibile. A pochi chilometri da Torino, la chiesa "I Santi 40 Martiri di Sebaste" non è solo un'opera architettonica straordinaria, ma un ponte tra passato e presente, dove tradizioni millenarie incontrano la modernità. Ogni anno, migliaia di visitatori si lasciano affascinare dalle sue origini uniche. Scoprire questo gioiello significa immergersi in un'esperienza che va oltre il semplice viaggio.

Costruita interamente in legno seguendo le antiche tecniche del Maramure?, la chiesa ortodossa "I Santi 40 Martiri di Sebaste" di Moncalieri rappresenta un capolavoro di tradizione e integrazione unico in Italia. Al punto da diventare oggi non solo un luogo di culto, ma un simbolo di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it