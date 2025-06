La carta della discriminazione di genere usata di nuovo come scudo

scoraggianti. In un clima di crescente attenzione verso la trasparenza della ricerca, il caso Gino riaccende il dibattito sulla responsabilità etica degli scienziati. Ma perché si è parlato così tanto di discriminazione di genere? Questo episodio ci invita a riflettere su come le questioni di genere possano influenzare le narrazioni e le percezioni nel mondo accademico. In un'epoca in cui l'integrità scientifica è sotto i riflettori, la verità è fondamentale.

Per qualche giorno, in Italia c’è stato il solito putiferio mediatico per una notizia riportata male e gonfiata. La dottoressa Francesca Gino è stata licenziata dall’Università di Harvard perché accusata di aver alterato i dati in alcune sue pubblicazioni, per far apparire i risultati più. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - La carta della discriminazione di genere usata (di nuovo) come scudo

Le notizie più recenti da fonti esterne

Firmata una "Carta etica" per lo sport: "Stop alle discriminazioni di genere"

Da msn.com: In linea con questi principi è stato sottoscritta, ieri nella sede comunale di Ancona, la "Carta Etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport" redatta dall ...

Anche Treviso firma la Carta etica per abbattere ogni pregiudizio e discriminazione di genere nello sport

Scrive ilgazzettino.it: Queste - e molte altre - sono le iniziative in cui si concretizzerà la Carta etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport firmata ieri tra il Comune di ...

Sport e discriminazioni di genere. Spezia sottoscrive la carta etica

Si legge su lanazione.it: Il dibattito sarà anticipato dalla presentazione della “Carta etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport”, promossa dall’Assist (associazione ...