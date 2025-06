La bufala di Musk dei viaggi su Marte Luca Parmitano | Ecco perché non è ancora possibile

I sogni di Elon Musk sui viaggi su Marte sembrano ancora lontani dalla realtà, e l'astronauta Luca Parmitano lo conferma. Prima di conquistare il pianeta rosso, dobbiamo affrontare sfide cruciali: cibo sostenibile, protezione dalle radiazioni e la salute fisica degli astronauti. La verità? La tecnologia avanza, ma l'essere umano resta l'anello più debole. Prepariamoci a un viaggio che richiederà ben più di una semplice ambizione!

L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea elenca i progressi indispensabili prima di partire per il pianeta rosso: cibo, radiazioni, danni a ossa e muscoli. “L’anello più debole dei viaggi spaziali resta l’essere umano”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - La bufala di Musk dei viaggi su Marte, Luca Parmitano: “Ecco perché non è ancora possibile”

