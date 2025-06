La band savignanese di alternative rock riparte con Partire dalla fine E a breve i concerti estivi

Il gruppo alternative rock savignanese Vox Kernel è pronto a sorprendere con il nuovo EP "Partire dalla fine", in uscita a fine giugno. Dopo la pausa forzata causata dal Covid, la band si rimette in gioco con un suono maturo e coinvolgente. I concerti estivi sono l'occasione perfetta per riscoprire il ritmo di una musica che parla di rinascita e resilienza. Non perdere l’opportunità di essere parte di questa nuova avventura!

