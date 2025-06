Kvaratskhelia il poker col PSG ma lo scudetto è anche suo | Napoli lo porterò sempre con me

Khvicha Kvaratskhelia non smette di incantare! Dopo un poker col PSG nella finale di Champions, il talento georgiano è pronto a portare il suo magico dribbling e la sua classe altrove, ma con il cuore sempre legato al Napoli. In un calcio in continua evoluzione, dove i campioni emergono e lasciano il segno, Kvara rappresenta la connessione tra sogni e realtà: uno scudetto che rimarrà impresso nel cuore di ogni tifoso. La sua storia è solo all'in

"> La solita eleganza, la solita magia. Khvicha Kvaratskhelia, nel palcoscenico più prestigioso d’Europa, ha brillato ancora: lo ha fatto da protagonista nella finale di Champions League, siglando uno dei gol del roboante 4-0 del PSG sull’Inter, e completando una stagione da sogno con quattro trofei: Champions, Ligue 1, Coppa di Francia e Supercoppa francese. Un trionfo personale e collettivo, dopo un addio a Napoli a stagione in corso che aveva lasciato l’amaro in bocca ai tifosi. Ma nel cuore di Kvara, l’azzurro non è mai sbiadito. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Kvaratskhelia, il poker col PSG ma lo scudetto è anche suo: «Napoli lo porterò sempre con me»

Dal Napoli al PSG, Kvaratskhelia vuole il poker in finale di Champions: può diventare l'incubo dell'Inter; Finale Champions, umiliazione Inter: Kvara cala il poker del PSG | FOTO; Champions League, PSG-Inter 5-0: nerazzurri travolti, i francesi alzano la coppa - Acerbi, dalle stelle alle stalle: dopo il ko con il PSG dice no alla Nazionale; Champions League, il Paris Saint-Germain è campione d'Europa: 5-0 e Inter demolita in finale.

