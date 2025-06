Kostic Juve | il serbo rientra per il Mondiale per Club ma il futuro resta un’incognita Cosa succederà dopo il torneo negli Stati Uniti

Filip Kostic torna in campo per il Mondiale per Club, ma il suo futuro con la Juventus è avvolto nel mistero. Con i riflettori puntati sugli Stati Uniti, le sue prestazioni potrebbero rivelarsi decisive per attirare l'attenzione di altri club. In un calcio sempre più globalizzato, ogni torneo diventa un palcoscenico per cambiare le sorti professionali. Riuscirà Kostic a scrivere il suo destino? Restate sintonizzati!

: le ultimissime. Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto su quello che potrebbe essere il futuro di Filip Kostic, esterno di proprietà della Juventus che ha appena concluso la stagione in prestito al Fenerbahce. Come annunciato dallo stesso giocatore l’ex Eintracht tornerà in bianconero per giocare il Mondiale per Club, al termine del quale però ci sarà una situazione da definire. Il club turco vorrebbe rinegoziare con il mercato Juve per trattenerlo e Kostic non si è tirato indietro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kostic Juve: il serbo rientra per il Mondiale per Club ma il futuro resta un’incognita. Cosa succederà dopo il torneo negli Stati Uniti

Leggi anche Prestiti Juve 2024/25: Kostic ancora decisivo col Fenerbahce, tanto spazio per Rugani e Arthur - Nel weekend appena trascorso, diversi calciatori in prestito dalla Juventus hanno messo in mostra le loro capacità.

Approfondimenti da altre fonti

Juventus, Kostic rientra dal prestito: giocherà il Mondiale per Club con i bianconeri. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Pagina 1 | Kostic: "Giocherò il Mondiale per Club con la Juve. Futuro? Vedremo"

Secondo msn.com: Il calciatore, dopo il prestito al Fenerbahce, farà ritorno a Torino e volerà con i bianconeri negli Stati Uniti ...

Kostic: “Torneró a Torino e giocherò il Mondiale per Club con la Juventus”

Da tuttojuve.com: Filip Kostic ha parlato dopo l'ultima giornata del campionato Turco. Il serbo ha incontrato i media dopo la sconfitta del Fenerbahce con il Konyaspor. Ecco le sue parole riportate ...

Kostic annuncia: «Futuro? Tornerò alla Juventus e giocherò il Mondiale per Club tra due settimane, poi…»

Riporta juventusnews24.com: Kostic: «Tornerò alla Juve e giocherò il Mondiale per Club». L’annuncio del laterale serbo in prestito al Fenerbahce: cosa ha detto Nel post partita di Fenerbahce-Konyaspor, come riportato da Fanatik, ...