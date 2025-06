Kolo Muani Juve inizia la settimana della verità | in programma nuovi contatti con il PSG spunta questa soluzione gradita a tutti La formula dell’affare

Kolo Muani Juve, inizia la settimana della verità: in programma nuovi contatti con il PSG per cercare di trovare una soluzione e chiarire il futuro. In casa Juventus i prossimi potrebbero essere giorni decisivi per chiarire il futuro di Randal Kolo Muani, sbarcato a gennaio con la formula del prestito secco dal PSG. Siamo entrati nella settimana della verità, come scrive Tuttosport. I bianconeri avranno presto nuovi contatti con i parigini: la Juve vorrebbe un prestito senza obblighi di riscatto, il PSG di contro vuole garanzie sull’acquisto a titolo definitivo. In mezzo un possibile compromesso: un nuovo prestito ponte fino al termine del Mondiale per poi riparlarne a luglio con più calma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, inizia la settimana della verità: in programma nuovi contatti con il PSG, spunta questa soluzione gradita a tutti. La formula dell’affare

