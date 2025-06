Kolo Muani Juve futuro ancora in bianconero? Arriva l’annuncio di Deschamps | ecco i due fattori che saranno decisivi per la sua permanenza

Kolo Muani potrebbe restare in bianconero: l'annuncio di Deschamps alimenta le speranze dei tifosi della Juventus. Con il calciomercato che si avvicina, due fattori chiave potrebbero decidere il destino del centravanti, attualmente in prestito dal PSG. La sua permanenza non dipende solo dalle performance in campo, ma anche da strategie economiche e ambizioni della Juve. Riuscirà la Vecchia Signora a costruire un futuro solido intorno a lui?

Kolo Muani Juve, futuro in bianconero? Annuncio di Deschamps sul futuro del centravanti in prestito dal Paris Saint-Germain. Didier Deschamps, CT della Francia, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole dell'ex Juve, oggi alla guida della Nazionale francese, sul possibile futuro di Kolo Muani. KOLO MUANI – «Resta alla Juve? Non dipende solo da lui. In cinque mesi ha fatto cose buone, è stato efficace. Poi bisogna vedere se la Juve vorrà tenerlo. Era in prestito dal Psg. Entrano in ballo elementi finanziari da fare combaciare».

