Kiev | verso nuovo scambio prigionieri

Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un imminente scambio di prigionieri con la Russia, segno che i negoziati, seppur complessi, continuano. Questo sviluppo arriva in un momento cruciale di tensione geopolitica, sottolineando l'importanza del dialogo per la pace. Un aspetto interessante? Ogni scambio non è solo un gesto umanitario, ma rappresenta anche un passo verso la costruzione di relazioni più stabili nella regione. Un tema che merita attenzione!

15.47 Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che è in "preparazione" un nuovo scambio di prigionieri con la Russia. Lo ha reso noto da Vilnius, a margine di una riunione della Nato. La presidenza di Kiev, al termine del nuovo round di negoziati a Istanbul, ha fatto sapere che la sua delegazione ha trasmesso a quella di Mosca una lista di "centinaia di bambini" portati in Russia. "Aspettiamo una risposta. La palla è nel campo della Russia. La vera buona fede non si fa a parole, ma con i fatti. Ora è il momento di dimostrarlo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche Verso Ankara, il difficile sentiero del dialogo tra Mosca e Kiev. Scrive Trenta - Negli ultimi giorni, una nuova speranza si è affacciata sul conflitto tra Mosca e Kiev. Dopo mesi di tensioni, Vladimir Putin ha lanciato un’apertura al dialogo, proponendo un incontro con Volodymyr Zelensky il 15 maggio in Turchia.

