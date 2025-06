Kiev ' proposto a Mosca nuovo incontro entro giugno'

L'Ucraina lancia un appello a Mosca per un nuovo incontro entro fine giugno, un segnale di speranza in un contesto internazionale sempre più teso. Questo passo potrebbe aprire la porta a un dialogo fruttuoso, mentre il mondo osserva da vicino le evoluzioni di una crisi che ha ripercussioni globali. La volontà di negoziare non è solo un fatto politico, ma un'esigenza umana di pace che coinvolge tutti noi.

L'Ucraina ha proposto alla Russia di tornare al tavolo negoziale entro la fine di giugno, dopo i colloqui tenutisi oggi al palazzo Ciragan di Istanbul tra una delegazione di Mosca e una di Kiev. "Abbiamo proposto alla parte russa di tenere un incontro per la fine di questo mese, tra il 20 e il 30 di giugno", ha affermato il ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov, dopo avere partecipato ai colloqui a Istanbul.

Leggi anche Ucraina, Lavrov: "Proposto a Kiev negoziati diretti a Istanbul il 2 giugno”, Trump: "Tra 2 settimane vedremo se Putin fa sul serio" - Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha annunciato la proposta di un secondo round di negoziati diretti con l'Ucraina il 2 giugno a Istanbul.

