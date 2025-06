Kiev colpisce le basi russe Mosca lancia un mega attacco con droni | trattative di pace in salita

In un contesto di tensione crescente, Kiev risponde con decisione ai bombardamenti russi, mentre Mosca lancia un massiccio attacco con droni. Le ultime trattative di pace, tenutesi nel sontuoso Ciragan Palace di Istanbul, sembrano essere solo un'illusione per la stabilità . È interessante notare come questi colloqui si inseriscano in un panorama geopolitico sempre più instabile, dove il dialogo sembra esser diventato un miraggio. La speranza di una soluzione duratura è più lontana che mai.

Russia e Ucraina sono tornate ad avere colloqui di pace diretti, in quello che è il secondo negoziato di questo tipo dal 2022. Le delegazioni di Mosca e Kiev si sono incontrate nel lussuoso Ciragan Palace di Istanbul per delle trattative che però hanno poche speranze di risultati concreti. A. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Kiev colpisce le basi russe, Mosca lancia un mega attacco con droni: trattative di pace in salita

Leggi anche Kiev colpisce i bombardieri russi in Siberia - L'azione audace dell'Ucraina, che ha colpito i bombardieri russi a 4.000 km di distanza, segna un nuovo capitolo nel conflitto e sottolinea l’incredibile evoluzione delle capacità militari.

Le notizie più recenti da fonti esterne

L'intelligence ucraina distrugge più di 40 bombardieri in 4 basi russe. Domani i colloqui a Istanbul - Zelensky: nell'operazione in Russia, nostro ufficio era accanto all'FSB; Droni sulla Siberia, Kiev colpisce 40 bombardieri russi. Zelensky: “I nostri venuti via in tempo”; Raid massicci ucraini: distrutti 40 bombardieri russi e alcuni ponti. Mosca colpisce e uccide in un centro di addestramento; Guerra Ucraina, danneggiati 40 aerei russi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’Ucraina sfonda in Russia, Kiev lancia il più grande attacco contro basi aeree di Mosca: è la “Pearl Harbor” del Cremlino

Scrive msn.com: È stato il più grande attacco ucraino contro basi aeree russe dall’inizio della guerra, scoppiata ormai nel lontano febbraio di tre anni fa. Quello compiuto domenica dall’intelligence militare di Kiev ...

A Istanbul i negoziati tra russi e ucraini. La delegazione di Kiev: «Pronti a passi importanti verso la pace»

Secondo editorialedomani.it: Il primo round di colloqui, tenutosi il 17 maggio, sempre a Istanbul, si è concluso dopo meno di due ore. Al momento le aspettative di progressi significativi sono basse, dopo l’attacco ucraino lanci ...

Kiev bombarda la tregua: pioggia di droni sulle basi aeree di Mosca

Scrive ilfattoquotidiano.it: A migliaia di chilometri dalla frontiera di guerra, nel cuore più profondo della Federazione. Con gli attacchi più simultanei quanto inattesi, più ambiziosi quanto imprevedibili mai messi a segno dall ...