Khabib si rifiuta di stringere la mano a una giornalista della CBS che gli ha chiesto scusa VIDEO

Khabib Nurmagomedov, icona dell'UFC, ha colto l'attenzione durante la finale di Champions League rifiutando di stringere la mano a una giornalista della CBS. Questo episodio mette in luce il crescente tema del rispetto e delle interazioni professionali nello sport, dove le emozioni possono prevalere. La conduttrice Kate Abdo ha dimostrato grande professionalitĂ , trasformando un momento teso in uno di eleganza. Un promemoria che anche i campioni hanno le loro battaglie personali!

La leggenda dell’UFC Khabib Nurmagomedov si è ritrovato sotto i riflettori per un momento imbarazzante durante la trasmissione in diretta della finale di Champions League sulla televisione americana CBS. Solo la grande professionalitĂ di Kate Abdo, conduttrice dell’abituale trasmissione, ha fatto superare velocemente e con la massima naturalezza il momento di imbarazzo. Khabib non ricambia la stretta di mano di Kate Abdo dopo la finale di Champions. Nello show, dove è stato ospite con Jamie Carragher, Madre Richards  e  Thierry Henry, Habib ha salutato tutti i presenti, tranne la conduttrice che aveva aspettato il suo turno e ha allungato la mano verso il lottatore, ma ha ricevuto in cambio il diniego di Khabib, molto rispettoso nel mettersi la mano sul petto e spiegarle le sue ragioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Khabib si rifiuta di stringere la mano a una giornalista della CBS che gli ha chiesto scusa VIDEO

