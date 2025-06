Khabib rifiuta di dare la mano alla conduttrice di Champions | non può toccarla per motivi religiosi

Un momento che ha catturato l'attenzione di milioni di telespettatori: Khabib Nurmagomedov, icona delle MMA, rifiuta la stretta di mano alla conduttrice Kate Abdo durante una diretta. Una scelta che mette in luce quanto le convinzioni religiose possano influenzare anche situazioni quotidiane. In un'epoca in cui il rispetto delle diversità è fondamentale, questo gesto ricorda l'importanza di conoscere e rispettare le tradizioni altrui. Un invito a riflettere!

Momento imbarazzante in diretta TV tra la leggenda delle MMA Khabib Nurmagomedov e la conduttrice della CBS Kate Abdo: il lottatore non ha ricambiato la sua stretta di mano, per via delle sue convinzioni religiose. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

VIDEO: Khabib si è rifiutato di stringere la mano a una giornalista, così lei gli ha chiesto scusa. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Khabib rifiuta di dare la mano alla conduttrice di Champions: non può toccarla per motivi religiosi

Lo riporta fanpage.it: Momento imbarazzante in diretta TV tra la leggenda delle MMA Khabib Nurmagomedov e la conduttrice della CBS Kate Abdo: il lottatore non ha ricambiato la ...