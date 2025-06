Kevin massacrato da una baby gang a Maser in provincia di Treviso | il CNDDU lancia l’allarme sociale

Kevin, diciottenne di Maser, è diventato vittima di un’aggressione brutale da parte di una baby gang. Questo episodio, purtroppo, non è un caso isolato: il fenomeno della violenza giovanile sta allarmando l'Italia intera. Il Coordinamento Nazionale Docenti dei Diritti Umani lancia un appello urgente per una riflessione collettiva. È tempo di affrontare il problema e proteggere i nostri giovani da una spirale di violenza sempre più preoccupante.

In seguito al brutale pestaggio avvenuto a Maser in provincia di Treviso ai danni del diciottenne Kevin Stangherlin – aggredito da una baby gang nella notte tra il 28 e il 29 maggio – il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione e.

