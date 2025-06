Kelleher si univa a Brentford dopo che Liverpool accetta l’accordo per il portiere

Caoimhin Kelleher lascia il Liverpool per unirsi al Brentford in un affare da 18 milioni di sterline. Questo trasferimento segna un nuovo capitolo nella carriera del promettente portiere, che avrà l'opportunità di diventare il protagonista di una squadra in crescita. Con la Premier League sempre più competitiva, il suo passaggio rappresenta un trend: i giovani talenti cercano spazi per brillare. Non perdere l'evoluzione di questo affascinante percorso!