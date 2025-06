Karol Nawrocki vince la presidenza | priorità ai polacchi e tensioni con l’Ue

Karol Nawrocki è il nuovo presidente della Polonia, con una vittoria risicata che riflette le crescenti divisioni politiche in Europa. Il suo impegno prioritario per i cittadini polacchi promette di intensificare le tensioni con l'Unione Europea, già scossa da sfide interne e geopolitiche. Un punto chiave? La sua elezione segna un possibile cambio di rotta nei rapporti tra Varsavia e Bruxelles, aprendo scenari incerti per il futuro del continente.

Karol Nawrocki, candidato del partito nazionalista Diritto e Giustizia (PiS), è il nuovo presidente della Polonia. Con il 50,89% dei voti (10.606.628 preferenze), ha superato di misura il rivale liberale Rafa? Trzaskowski, fermo al 49,11% (10.237.177 voti), nel ballottaggio presidenziale. Lo ha annunciato la Commissione Elettorale Nazionale, smentendo gli exit poll che nella serata di ieri davano in vantaggio il sindaco di Varsavia, pupillo del premier europeista Donald Tusk. L'affluenza, record storico al 71,63%, sottolinea la spaccatura profonda di un Paese al bivio. Karol Nawrocki Un volto nuovo per il sovranismo.

