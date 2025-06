Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio presidenziale in Polonia

Karol Nawrocki, il nuovo presidente polacco, ha conquistato la vittoria con un margine risicato, riflettendo un paese diviso tra tradizione e modernità. Questo risultato non è solo un trionfo personale, ma segna un cambio di rotta in un'Europa dove i valori conservatori stanno guadagnando terreno. Con una società sempre più polarizzata, la sua leadership sarà cruciale per navigare le sfide future e unire una nazione in cerca di identità.

Il conservatore Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio presidenziale del fine settimana in Polonia, secondo lo scrutinio finale di lunedì. Nawrocki ha ottenuto il 50,89% dei voti in una serrata lotta contro il sindaco liberale di Varsavia Rafa? Trzaskowski, che ha ottenuto il 49,11%. La corsa aveva tenuto la Polonia con il fiato sospeso fin dal primo turno di votazioni di due settimane prima, mettendo in luce le profonde divisioni nel paese lungo il fianco orientale della NATO e dell’Unione Europea. Un sondaggio all’uscita delle urne pubblicato domenica sera suggeriva che Trzaskowski fosse destinato alla vittoria, prima che i sondaggi aggiornati iniziassero a ribaltare la situazione un paio d’ore dopo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Karol Nawrocki ha vinto il ballottaggio presidenziale in Polonia

