Karol Nawrocki chi è il nuovo presidente della Polonia | 42 anni il passato nel pugilato e quello slogan Prima i polacchi ispirato a Trump

Karol Nawrocki, il nuovo presidente della Polonia, porta con sé un mix intrigante di sport e nazionalismo. Ex pugile, ha conquistato il 50,89% dei voti con lo slogan "Prima i polacchi", che ricorda le strategie di Trump. Questo giovane leader non solo rappresenta una generazione in cerca di identità, ma segna anche un trend crescente di politici provenienti dal mondo dello sport, pronti a combattere per i diritti del loro popolo. La Polonia è pronta a un cambiamento radicale!

Storico di formazione, appassionato di sport da combattimento e noto per le sue posizioni nazionaliste, Karol Nawrocki, 42 anni, ha vinto le elezioni presidenziali in Polonia con il 50,89%, superando.

Leggi anche Karol Nawrocki sfida Donald Tusk alle elezioni presidenziali in Polonia - Karol Nawrocki è pronto a scuotere la Polonia! Con una sfida audace a Donald Tusk, il candidato sovranista promette di "salvare" la nazione.

Karol Nawrocki, chi è il nuovo presidente della Polonia: 42 anni, il passato nel pugilato e quello slogan «Prima i polacchi» ispirato a Trump

