Karate alla Premier League di Rabat l’Italia conquista 2 ori e 2 bronzi

Grande successo per l'Italia al Premier League di Karate di Rabat! Condue medaglie d'oro e due bronzi, gli Azzurri brillano nel kumite e nel kata, confermando l'eccellenza del karate italiano. L'oro di Erminia Perfetto nei 50 kg è un esempio di determinazione e talento. Questo risultato non solo accresce il prestigio della nostra nazionale, ma si inserisce in un trend crescente di successo per gli sport di combattimento, sempre più seguiti e apprezzati in Italia.

Rabat – Arrivano 4 medaglie dalla Premier League di Karate a Rabat. Gli Azzurri della Nazionale Italiana conquistano due ori e due bronzi. Nelle finali disputate nell’ultima giornata di gare, di ieri 1 giugno, l’Italia è salita sul podio sia nel kumite, che nel kata. Per il kumite, Erminia Perfetto ha conquistato l’oro nei 50 kg di kumite, battendo la greca Christina Pappa con il punteggio di 6-4. La vicecampionessa europea delle Fiamme Oro ha aggiunto una splendida medaglia in bacheca. Con lei, lo ha fatto anche Matteo Avanzini. L’Azzurro delle Fiamme Gialle (oro mondiale ed europeo Under 21)ha ottenuto l’oro nella categoria dei +84 kg, confermando lo splendido momento in carriera. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

