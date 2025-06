Juventus Women oltre il riassetto | Braghin vince e spende poco Di più? Solo con Torino e nuovi investimenti

La Juventus Women, dopo un riassetto strategico, continua a sorprendere: Braghin conquista risultati senza svuotare il portafoglio. In un contesto in cui il calcio femminile si sta affermando sempre di più, investire saggiamente è cruciale. Solo con il Torino e nuovi investimenti la squadra potrà ambire a traguardi ancor più ambiziosi. Un'opportunità imperdibile per riflettere su come la gestione oculata possa portare a grandi successi.

di Mauro Munno Juventus Women oltre il riassetto: Braghin vince e spende poco. Fare meglio? Solo con Torino e nuovi investimenti in un modello però scoraggiante. Il riassetto societario che sta investendo la Juventus non dovrebbe riguardare in maniera immediatamente tangibile la Juventus Women. Il neo direttore generale Damien Comolli si occuperà dell’area maschile del club, con Stefano Braghin che riporterà direttamente all’ad Scanavino, in autonomia e come già accade. Lo stesso Comolli in una recente intervista alla BBC aveva manifestato interesse e considerazione per il femminile: « Se esprimessi un desiderio per il calcio europeo al di fuori dell’Inghilterra, offrirei alle ragazze strutture e spogliatoi che permettano loro di giocare a calcio proprio come i ragazzi », la virtuosa gestione dell’area Women verrà preservata con la speranza che questo tipo di visione da parte del club possa tradursi, in futuro, in investimenti ulteriori anche se il modello della Serie A femminile è per ora scoraggiante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women oltre il riassetto: Braghin vince e spende poco. Di più? Solo con Torino e nuovi investimenti

Leggi anche Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League - La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Juventus Women, è ufficiale: Estela Carbonell è una nuova calciatrice bianconera! Il comunicato e tutti i dettagli

juventusnews24.com scrive: Juventus Women, ufficiale: Estela Carbonell è bianconera! La nota del club e tutti i dettagli Come anticipato negli scorsi giorni da Juventusnews24, Estela Carbonell è il primo colpo della Juventus Wo ...

Juventus Women, novità per la Women’s Champions League: dove saranno trasmesse le partite

Secondo juventusnews24.com: Juventus Women, arrivano novità per la Women’s Champions League: ecco dove saranno visibili le partite. Tutti i dettagli e il comunicato ufficiale L’offerta di eventi sportivi in streaming si amplia u ...

Juventus Women, arriva la spagnola classe 2004 Estela Carbonell

tuttomercatoweb.com scrive: Chiusa con la super vittoria in finale di Coppa Italia contro la Roma la stagione 2024/2025, la Juventus Women ha già iniziato a pensare alla prossima.