Juventus ufficiale Comolli nuovo direttore generale | Un onore essere qui

La Juventus alza il sipario su Damien Comolli come nuovo direttore generale, un passo strategico che si inserisce in un'epoca di rinnovamento per il club. Comolli, entusiasta, promette di portare freschezza e visione in un contesto calcistico sempre più competitivo. Sarà interessante vedere come la sua esperienza internazionale influirà sulle scelte future della squadra. La Juventus cerca nuove strade per tornare ai vertici: è il momento giusto per sognare!

La Juventus ha ufficializzato, attraverso i propri canali ufficiali, l’ingaggio di Damien Comolli come nuovo direttore generale del club bianconero. Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus: lo ha ufficializzato il club bianconero. “Sono felice e onorato di entrare a fare parte di una Società unica, per storia, identità e prospettive”, ha affermato il dirigente francese classe 1972 ai canali ufficiali della società . Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche Nuovo sponsor Juventus: quando debutterà sulle maglie dei bianconeri? Ufficiale, ecco le partite in cui vedremo già Jeep e Visit Detroit - La Juventus ha annunciato il suo nuovo sponsor per la stagione 2025/26: Jeep, che torna a featured sulle maglie dei bianconeri.

Approfondimenti da altre fonti

Damien Comolli nuovo Direttore Generale della Juventus; Comolli nuovo direttore generale della Juve: il comunicato ufficiale; Juventus, inizia l'era Comolli: il dirigente francese ha firmato con i bianconeri, è ufficiale; Juventus, ufficiale: Comolli è il nuovo dg. Anche Chiellini entra in società . 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Pagina 1 | Comolli nuovo dg Juventus, comunicato ufficiale! E con Chiellini nasce la nuova dirigenza

Scrive msn.com: Il club bianconero annuncia l'arrivo del nuovo direttore generale e spiega le funzioni dell'ex difensore e leggenda, direttamente collegato alla nuova figura: i dettagli ...

Adesso è ufficiale, Damien Comolli è il nuovo dg della Juve: "Felice e onorato"

Segnala msn.com: Adesso è ufficiale: Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus. Lo ha comunicato il club bianconero con una nota apparsa sul sito: "La Juventus dà il benvenuto a Damien Comolli, che, ...

Ufficiale: Comolli nuovo direttore generale della Juventus

Lo riporta rainews.it: La società bianconera ha annunciato l'accordo con il dirigente francese che sarà operativo a Torino dal 4 giugno ...