Juventus ufficiale | Calvo all'Aston Villa il nuovo ruolo e le prime parole

È ufficiale: Francesco Calvo lascia la Juventus per intraprendere una nuova avventura all'Aston Villa. Questo cambio di scenario non è solo un passaggio, ma rappresenta una tendenza in crescita nel calcio globale, dove i talenti italiani cercano sfide all'estero. "Pronto a scrivere un nuovo capitolo", ha dichiarato Calvo. Riuscirà a portare la sua visione vincente anche in Premier League? La risposta ci terrà incollati agli aggiornamenti!

Adesso è ufficiale l`addio di Francesco Calvo, che lascia la Juventus e ripartirà dall`Aston Villa. Il dirigente ha deciso infatti di affrontare. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

