La Juventus è al centro di un vero e proprio caso: partenza da incubo e polemiche infuocate. Le scelte di mercato, in particolare quella sul nuovo tecnico Tudor, fanno discutere. Mentre la società tenta di ristrutturarsi con nomi di peso come Damien Comolli e Giorgio Chiellini, i tifosi si chiedono: basta cambiare le facce o serve un cambio di mentalità? La sfida per il rilancio è appena iniziata e le aspettative sono altissime!

Polemiche a Torino per le scelte di mercato in corso, inclusa quella sul tecnico: società sotto attacco Inizia a prendere forma, pian piano, la nuova Juventus, che si è data una risistemata innanzitutto dal punto di vista dirigenziale. Damien Comolli, come previsto, è il nuovo direttore generale, mentre Giorgio Chiellini sarà il nuovo Director Of Football Strategy, con un ruolo decisamente più incisivo all’interno del club. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) In questo modo, i bianconeri provano a mettere le basi per un nuovo ciclo, cercando di recuperare terreno rispetto agli ultimi anni in cui sono stati decisamente lontani dai vertici in Italia e in Europa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, Tudor diventa un caso: “Si parte malissimo”

Leggi anche Indipendentemente da Tudor, la Juventus farà un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

