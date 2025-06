Juventus tegola per il Mondiale per Club | nuovo infortunio

La Juventus si trova a dover affrontare un nuovo infortunio proprio mentre si prepara per il Mondiale per club negli Stati Uniti. Questo imprevisto aggiunge ulteriore apprensione a una stagione già segnata da difficoltà . Mentre il club cerca di rinnovarsi, la perdita di un giocatore chiave potrebbe influenzare le ambizioni di rivincita. La resilienza bianconera sarà messa alla prova: ce la farà a brillare anche senza i suoi pezzi migliori?

La società torinese si prepara per il torneo negli Stati Uniti, ma è in apprensione per lo stato di salute di un proprio calciatore: che guaio per Tudor Dopo una stagione travagliata, la Juventus prova a ripartire, avviando una prima rivoluzione societaria, prima di quella che, presumibilmente, avverrà sul mercato. Mettendo nel mirino il Mondiale per Club, come occasione per ben figurare e come importante vetrina anche dal punto di vista economico. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Per i bianconeri, sarebbe importante fare strada nel nuovo torneo che partirà tra un paio di settimane negli Stati Uniti, per regalarsi qualche soddisfazione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, tegola per il Mondiale per Club: nuovo infortunio

Leggi anche Tegola Juventus, stagione finita: Tudor non potrà contare su di lui - La Juventus prepara la sua ultima sfida casalinga della stagione contro l’Udinese, ma Tudor dovrà fare a meno di una tegola importante.

