Juventus si va verso la fiducia a Tudor

Igor Tudor è di nuovo alla guida della Juventus, un momento cruciale per il club bianconero. La dirigenza, guidata da Commisso, sembra aver individuato in lui il leader ideale per la ripresa. In un contesto di cambiamenti nel calcio italiano, la sua esperienza e visione potrebbero rappresentare la chiave per un futuro di successi. Sarà interessante vedere come Tudor plasmerà la squadra e affronterà le sfide imminenti!

Tudor alla guida della Juventus: un futuro da costruire Igor Tudor è tornato alla Continassa, pronto a dirigere la ripresa degli allenamenti. La dirigenza, con Comolli in testa, punta su di lui per il presente e valuta il suo futuro. L’intenzione è chiara: conoscerlo meglio, osservarlo sul campo, testarne la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, si va verso la fiducia a Tudor

Leggi anche Mercato Juventus, quel bianconero in prestito verso il riscatto: le cifre per l’addio a titolo definitivo. Ultime - Il mercato della Juventus si anima: Nicolò Fagioli, attualmente in prestito alla Fiorentina, potrebbe essere riscattato con cifre già delineate.

Ne parlano su altre fonti

Juventus, caccia al nuovo ds e fiducia a Tudor: Elkann chiama il tecnico e blinda la panchina; Allenatore Juve, sfumato Conte ecco le alternative: Tudor ma anche Pioli o Mancini; Tudor, quarto posto nel mirino. “Ma la Juventus ha un potenziale superiore”; Juventus, la rivoluzione societaria rinsalda la posizione di Tudor. 🔗Cosa riportano altre fonti

Juventus, la rivoluzione societaria rinsalda la posizione di Tudor

Si legge su msn.com: L'arrivo del nuovo dg Comolli e il nuovo ruolo di Chiellini danno il via alla nuova era, Elkann ha chiamato Tudor e rinnovato la fiducia nel suo lavoro ...

Juventus: salgono le quotazioni di Tudor, il motivo

Lo riporta msn.com: Igor Tudor potrebbe restare alla Juventus anche per la prossima stagione: tra carisma, contratto sostenibile e legame con la squadra. La Juventus ha concluso una stagione segnata da transizioni e inte ...

Juventus, Tudor vicino alla permanenza? Le ultime

Scrive calciostyle.it: Visualizzazioni: 90 La Juventus ha annunciato importanti novità nella propria dirigenza: Damien Comolli è il nuovo direttore generale. Ora il nodo allenatore. La Juventus si rinnova e annuncia due imp ...