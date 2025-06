Juventus sempre all'anno zero dal caos parte la sfida di Comolli e Chiellini | le due anime e la serie di 'no' pesanti

La Juventus è di nuovo all’anno zero, un caos senza precedenti che scuote le radici del club. Mentre Commisso e Chiellini si preparano a guidare la squadra verso una rinascita, il mondo del calcio osserva con attenzione. Questo momento cruciale non è solo una sfida per i bianconeri, ma anche un riflesso del cambiamento che sta investendo il calcio italiano, in cerca di nuove identità e riscatto. Chi avrà la meglio?

Una situazione di caos come quella a cui stiamo assistendo alla Juventus in queste ore e in questi giorni è qualcosa di inedito, che a memoria non ricordiamo, almeno.

Clamoroso alla Juventus. Giugno 2025 sarà il mese dell'ennesimo anno zero. Con una mossa drastica, John Elkann ha deciso di cacciare l'uomo a cui erano state affidate le chiavi del progetto bianconero ...