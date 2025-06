Juventus Salihamidzic sfida Massara e Lopez ma il ruolo di ds può anche restare scoperto

La Juventus è in piena evoluzione, pronta a ristrutturare il suo organigramma sotto la direzione di John Elkann. Mentre Salihamidzic sfida Massara e Lopez per il ruolo di direttore sportivo, un’ipotesi affascinante si fa strada: e se il posto restasse vacante? Questo scenario potrebbe aprire a nuove strategie e visioni per il club, in un momento cruciale in cui il calcio italiano cerca di rinascere. La suspense è palpabile!

La Juventus sta ridefinendo il suo organigramma, sotto la guida di John Elkann. In attesa degli addi ormai certi, ma non ancora ufficiali, di. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

