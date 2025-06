Juventus Rabiot | Non è stato fatto il necessario per convincermi

Le dichiarazioni di Rabiot scuotono il mondo del calcio: "Giuntoli non ha fatto il necessario per convincermi a rimanere". Il centrocampista francese alza la voce, evidenziando una possibile crisi di ambizione in casa Juventus. In un periodo in cui le squadre devono attrarre i talenti con progetti ambiziosi, l'interesse del Milan potrebbe rappresentare un cambio di rotta per Rabiot. La domanda sorge spontanea: la Juve è pronta a perdere una delle sue stelle?

Le parole di Rabiot “Giuntoli non ha fatto il necessario per convincermi a rimanere” ha dichiarato il centrocampista francese Adrien Rabiot alla Gazzetta dello Sport, lamentando una presunta mancanza di ambizione della Juventus. Queste parole arrivano in merito alla possibilità di un trasferimento al Milan, alla corte di Massimiliano Allegri. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Rabiot: “Non è stato fatto il necessario per convincermi”

