Juventus lo sfogo del ceo di Tether | La società non ci permette di investire

Il mondo del calcio si intreccia sempre di più con le criptovalute! Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha manifestato la sua frustrazione su X: la Juventus frena i suoi piani di investimento. Con il 10,12% delle azioni bianconere, l'azienda è pronta a "cacciare il grano", ma ostacoli burocratici bloccano il potenziale. Questo scenario mette in luce una crescente tensione tra sport tradizionale e innovazione digitale. Sarà la Juventus il primo club a romp

Paolo Ardoino, amministratore delegato del colosso delle criptovalute Tether, diventato secondo azionista della Juventus con il 10,12 per cento del capitale, si è sfogato su X, spiegando che la sua società non ha ancora iniziato a «cacciare il grano» perché gli viene impedito dal club bianconero. Da quando Tether ha annunciato il suo investimento in Juventus, e soprattutto nei giorni scorsi, a seguito delle frustrazioni crescenti dei tifosi sullo stato attuale della squadra, tanti di voi mi hanno chiesto quando Tether "caccera' il grano" per sostenere la Juventus,. — Paolo Ardoino (@paoloardoino) June 2, 2025