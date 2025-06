Juventus le ultime dal fronte societario

La Juventus è in fermento: le recenti mosse societarie promettono di segnare un nuovo capitolo nella storia bianconera. John Elkann ha rassicurato Igor Tudor, aprendo a strategie ambiziose. In un calcio che evolve rapidamente, la Juve punta a tornare protagonista. Sarà Tudor il leader capace di riportare la squadra ai vertici? La riflessione è d'obbligo: il passato e il presente si intrecciano in una corsa verso il futuro.

Juventus: Nomine e Strategie per un Futuro Ambizioso Nelle ultime 24 ore, la Juventus ha vissuto momenti cruciali per il suo futuro. Una telefonata di John Elkann ha rassicurato Igor Tudor sulla sua posizione, con la candidatura per la guida tecnica che sarà valutata anche per la prossima stagione

Calciomercato Juventus, svelato il piano per l'attacco del futuro! Osimhen è la priorità ma… I bianconeri cercano un altro attaccante: ecco il nome in pole. Nel calciomercato della Juventus si delinea un ambizioso piano per rafforzare l'attacco. Victor Osimhen è il principale obiettivo, ma i bianconeri non si fermano qui: è previsto l'acquisto di un altro talento offensivo.

