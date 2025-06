Juventus la Curva Sud si fa sentire | Società allo sbando e inesistente Tudor gobbo vero resta in bianconero Poi la frecciatina all’Inter – FOTO

La Curva Sud della Juventus alza la voce: striscioni e messaggi chiari davanti all'Allianz Stadium, manifestando il proprio dissenso verso una società che sembra allo sbando. In un momento di crisi, i tifosi non risparmiano frecciatine all'Inter, sottolineando un fervente attaccamento ai colori bianconeri. La richiesta a Tudor di restare è un segnale di speranza in un contesto calcistico turbolento. La passione dei tifosi è indomabile!

Juventus, la Curva Sud si fa sentire fuori dallo stadio: la FOTO e il messaggio visibile negli striscioni della curva. Messaggi chiari da parte della Curva Sud della Juve che ha lasciato degli striscioni davanti all’Allianz Stadium. Prima le parole sulla società e la richiesta a Tudor di restare in bianconero, poi la stoccata all’ Inter in riferimento ai zero titoli in seguito alla sconfitta della Champions League. Drughi. pic.twitter.comTqBRn113vY — Ragazzi di Stadio (@CurvaSud12uomo) June 2, 2025 STRISCIONE – «Società allo sbando e inesistente, tra di voi c’è qualcuno di competente? Tudor gobbo vero, resta in bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, la Curva Sud si fa sentire: «Società allo sbando e inesistente. Tudor gobbo vero, resta in bianconero». Poi la frecciatina all’Inter – FOTO

Altre fonti ne stanno dando notizia

Milan, è il giorno della contestazione: la Curva Sud contro la proprietà; La strage dell'Heysel: Juventus-Liverpool e la tragedia in cui morirono 39 tifosi; Tifosi Hellas a Torino, in 900 allo Stadium. I bianconeri pronti a lasciare vuota la curva; Lazio-Lecce | Informazioni per i possessori di tagliandi Distinti Sud Est e Curva Maestrelli. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Striscione della Curva Sud del Milan: "Zero tituli, domani tutti dallo psicologo"

Da tuttojuve.com: La Curva Sud del Milan ha esposto uno striscione ironico nei confronti dell'Inter dopo la clamorosa disfatta dei nerazzurri in finale di Champions: "Zero tituli. Ieri Istanbul, oggi ...

La Juventus ha vinto il ricorso: Curva Sud aperta contro il Napoli

Riporta sportmediaset.mediaset.it: La Juventus ha vinto il ricorso attraverso il quale ha impugnato la squalifica della Curva Sud per un turno casalingo decisa dal Giudice Sportivo dopo i cori razzisti nei confronti di Romelu ...

Crollo Juventus, l’Atalanta gliene fa 4 ed è contestazione

Da msn.com: La curva Sud, in particolare, ha abbandonato la parte centrale del settore, con il clima intorno alla Juve che si fa sempre più incandescente. Articolo completo: Crollo Juventus, l’Atalanta ...