Juventus il Ceo di Tether | "Quando cacciamo il grano? Non ci viene permesso dalla societa"

Tether, il gigante delle stablecoin, entra a gamba tesa nel mondo del calcio, diventando il secondo azionista della Juventus con oltre il 10% del capitale. Paolo Ardoino, CEO dell'azienda, ha dichiarato che la cessione di fondi non è sempre semplice. Questo evento segna un punto di svolta: il connubio tra finanza digitale e sport inizia a prendere piede, aprendo la strada a nuove opportunità per le società calcistiche. Sarà interessante vedere come questa alleanza influenzerà il futuro biancon

Paolo Ardoino, Ceo di Tether, colosso delle stablecoin (criptovalute) diventata la seconda azionista della Juventus con il 10,12% del capitale. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche Juventus, Tether presente allo Stadium per la sfida all'Udinese - La sfida Juventus-Udinese, in programma domenica sera all’Allianz Stadium di Torino, rappresenta un'occasione speciale per la Juventus.

