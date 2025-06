Juventus confermato il tentativo per Inzaghi | il retroscena

La Juventus non si ferma mai e, dopo la finale di Champions League, ha messo nel mirino Simone Inzaghi. È un momento cruciale per l'Inter, che deve affrontare le conseguenze di una sconfitta pesante. Questo tentativo della Juve non è solo una strategia sportiva, ma segna un cambio epocale nel calcio italiano, dove gli allenatori diventano chiavi di volta per il successo. Rimanete aggiornati: il futuro potrebbe riservare sorprese!

Sono ore febbrili quelle che vivendo l`Inter, due giorni dopo la finale di Champions League persa per 5-0 contro il Paris Saint Germain a Monaco. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Leggi anche David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Serie A, il mercato degli allenatori: le notizie del 29 maggio; Panchine Serie A 2025/2026: terremoto tra le big, Conte verso la Juve?; Juventus, Balzarini: ‘Spunta questa ipotesi fantasiosa di Inzaghi’. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juventus, confermato il tentativo per Inzaghi: il retroscena

Si legge su calciomercato.com: Sono ore febbrili quelle che vivendo l`Inter, due giorni dopo la finale di Champions League persa per 5-0 contro il Paris Saint Germain a Monaco di Baviera. In particolare,.

Niente Juventus per Inzaghi? Le ultime sul tecnico dell'Inter...

Secondo tuttojuve.com: Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, era stato accostato alla Juventus come sostituto di Tudor e, di conseguenza, nuovo tecnico della società bianconera. Secondo quanto riportato ...

Juventus, come cambia il ruolo di Chiellini in società

calciostyle.it scrive: Visualizzazioni: 0 Sono giorni di grandi cambiamenti in casa Juventus. Damien Comolli è il nuovo dg, mentre Chiellini è stato nominato Director of Football Strategy del club. Contestualmente alla pri ...