Juventus batte Sassuolo 2-0 e avanza in Coppa Italia

La Juventus conquista un posto nei quarti di finale di Coppa Italia, battendo il Sassuolo con un convincente 2-0. Un passo importante che si inserisce in un contesto di ripresa e ambizione per i bianconeri, desiderosi di tornare protagonisti nel calcio italiano. Da segnalare la crescita dei giovani talenti in campo: un segnale positivo per il futuro. La Vecchia Signora sembra pronta a fare sul serio!

Juventus 2 Sassuolo 0 Juventus: Mustafic, Tosello, Gallo, Termentini, Bertora (13’ s.t. Casella), Cocino, Di Bello (1’ s.t. Bianchi), Dalla Gasperina (27’ s.t. Enriconi), Ferraresi (27’ s.t. Santarella), Zamboni, Bellagente. All. Bruzzano (Mallardi, Massa, Davico, Sossai) Sassuolo: Nardella, Venturelli, Randazzo, Hoxhaj (34’ s.t. Nizzoli), Guerzoni, Bertola, Vianello (18’ s.t. Tonali), Venturi (13’ s.t. Rossi), Girotto, Perselli, Stanic. All. Balugani (Zilioli, Fantoni, Petruzziello, Abbruzzese) Reti: 39’ p.t. Bertora, 48’ s.t. Santarella Ancora la Juventus, come alla poule scudetto, e ancora una semifinale a fermare la corsa del Sassuolo verso un sogno che resta tale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Juventus batte Sassuolo 2-0 e avanza in Coppa Italia

Leggi anche Musetti da impazzire agli Internazionali d'Italia! Batte Zverev e cita la sua Juventus: "Fino alla fine..." - Lorenzo Musetti continua a brillare nel circuito tennistico, battendo l'ex numero 3 del mondo, Alexander Zverev, agli Internazionali d’Italia.

Su questo argomento da altre fonti

Coppa Italia Femminile Primavera, ecco il quadro delle semifinali: domenica 1° giugno Fiorentina-Inter e Juventus-Sassuolo,finale domenica 8 a Tirrena; Under 19, nel 1990 il Catanzaro batte la Juventus 3-2 e conquista il Torneo Internazionale di Ciriè. E’ il primo trofeo a finire nella bacheca delle giovanili.; La Juventus vince a Venezia e centra l'obiettivo. La Stampa titola: In Champions; L'incendio al Viola Park non ferma la Primavera Femminile. 🔗Ne parlano su altre fonti

Juventus batte Sassuolo 2-0 e avanza in Coppa Italia

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Sassuolo: Nardella, Venturelli, Randazzo, Hoxhaj (34’ s.t. Nizzoli), Guerzoni, Bertola, Vianello (18’ s.t. Tonali), Venturi (13’ s.t. Rossi), Girotto, Perselli, Stanic. All. Balugani (Zilioli, Fantoni ...

Sassuolo-Juventus 4-2: video, gol e highlights

Lo riporta sport.sky.it: Il Sassuolo cala il poker e batte la Juve in casa per la seconda volta ... il mancino a giro di Berardi vale il 2-1 neroverde prima dell'intervallo. Chiesa rimedia a un quarto d'ora nel termine ...

Serie A. Nainggolan abbatte il Milan, è la Roma l'anti Juventus

Secondo rainews.it: Nell'altro posticipo, Fiorentina-Sassuolo ... allo Juventus Stadium. Quattro i punti che separano le due squadre. Due le partite di questo 'Monday Night', nel preserale il successo 2-1 della ...