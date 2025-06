Juventus acquistati due classe 2007 | ruolo e provenienza

La Juventus non si ferma mai e punta dritto al futuro! Ha appena acquisito due talenti classe 2007, un investimento strategico che si inserisce nel trend crescente di valorizzazione dei giovani nel calcio. Con la loro provenienza da vivai promettenti, questi ragazzi rappresentano una nuova era per i bianconeri. Sarà affascinante vedere come si integreranno nella squadra e quale impatto avranno sul campo. La rinascita della Juve passa anche da qui!

La Juventus ha portato a termine due acquisti in prospettiva. Il club bianconero ha infatti ingaggiato due giovani giocatori - entrambi classe. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

